Wolf soll doch ins Jagdrecht aufgenommen werden

Mainz (dpa/lrs) – Der Wolf soll nun doch ins rheinland-pfälzische Jagdrecht aufgenommen werden. Auf diesem Wege soll ein Abschuss von Tieren mit problematischem Verhalten in der Praxis unter bestimmten Voraussetzungen erleichtert werden. Das kündigte Umweltministerium Katrin Eder überraschend der Deutschen Presse-Agentur in Mainz an.

Bislang hatte sich die grüne Ministerin stets gegen einen solchen Schritt ausgesprochen. Als die oppositionelle CDU-Fraktion Ende Januar im Landtag in Mainz die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht gefordert hatte, nannte Eder dies eine «Scheinlösung». Sie verwies des öfteren auch auf die bisher geringe Zahl an Wölfen. Aktuell leben lediglich acht erwachsene Wölfe in Rheinland-Pfalz.

Die Hürden für einen Abschuss bleiben hoch

Doch auch mit einer Aufnahme ins Jagdrecht bleiben die Hürden für einen Abschuss eines Wolfs hoch. Laut Umweltministerium soll für den Wolf zunächst eine ganzjährige Schonzeit gelten. Ein Tier darf also weiter nur dann entnommen werden, wie es im Fachjargon heißt, wenn es ernste wirtschaftliche Schäden verursacht, indem es zum Beispiel Nutztiere reißt oder Menschen gefährdet. So steht es in Paragraf 45 des Bundesnaturschutzgesetzes. Dazu ist stets eine Einzelfallentscheidung nötig.

Auch andere Parteien im Land hatten einen anderen Umgang mit dem Wolf gefordert. Gleichzeitig war vor allem unter Haltern von Weidetieren der Unmut nach mehreren Rissen größer geworden.

In der Eifel hatte etwa ein Wolf in der Verbandsgemeinde Prüm Anfang Januar einen Elektrozaun überwunden und acht Schafe getötet, fünf weitere wurden verletzt. Mitte Februar wurde im Eifelort Brandscheid in einem Stall ein totes Kalb gefunden. Es wurde spekuliert, ob ein Wolf am Werk war. Dafür gebe es aber keinen Beweis, hieß es aus dem Umweltministerium, die Gegebenheiten vor Ort sprächen eindeutig dagegen.

Es tut sich was im europäischen Recht

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz mehr als 300 Wolfsnachweise gezählt. In diesem Jahr waren es laut dem Koordinationszentrum Luchs und Wolf des Landes Rheinland-Pfalz in Trippstadt bisher sieben, davon kamen in sechs Fällen Nutztiere zu Tode.

Der Wolf genießt im europäischen Recht einen hohen Schutzstatus, auch das hatte Eder in der Vergangenheit immer wieder aufgeführt. Doch genau hier tut sich etwas – ein Grund für das unerwartete Umdenken im Mainzer Umweltministerium.

Demnach wird in der Berner Konvention, einem europäischen Übereinkommen für die Erhaltung wildlebender Pflanzen und Tiere, der Schutzstatus von «streng geschützt» auf «geschützt» herabgestuft, diese Änderung tritt nächsten Monat am 7. März in Kraft. Die Folge seien Anpassungen in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) und im Bundesnaturschutzgesetz.

Neues Jagdgesetz dürfte bis Sommer in den Landtag kommen

Vor diesem Hintergrund will Eder die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht gemeinsam mit dem neuen Landesjagdgesetz voranbringen – es ist ein stark umstrittenes Projekt der Ministerin, das sich als sehr mühevoll herausstellt und dass sie ungern zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anpacken möchte.

Die Gesetzesnovelle mit der Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht zu verbinden, erscheint als durchaus nachvollziehbarer Schritt. Damit kommt die Ministerin Kritikern ihrer Politik zum Wolf ein Stück weit entgegen, ohne dass sich zunächst konkret etwas ändert am Umgang mit der Tierart. Und die Politikerin reagiert damit auf die steigende Nervosität bei Weidetierhaltern, auch wenn sie mit Kritik von Naturschützern rechnen muss.

Das neue Jagdgesetz, das inzwischen noch ein Jahr später als zuletzt geplant zum 1. April 2027 in Kraft treten soll, soll unter anderem den Schutz des Waldes verbessern. Die Novelle zog scharfe Kritik des Landesjagdverbandes auf sich. Nach vielen Gesprächen dürfte sie noch vor der Sommerpause in den Landtag in Mainz kommen.

Der Fall «GW1896m» zeigt die hohen Hürden

Mit dem vorgesehenen späteren Inkrafttreten des Gesetzes wird auch mehr Zeit geschaffen, um zu prüfen, wie sich die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht auf die Rolle der Jäger beim Schießen von Wölfen auswirkt. Jäger kennen sich in ihren Revieren gut aus, über einem Abschuss schwebte aber häufig eine gewisse Unsicherheit, ob der Schritt rechtssicher ist.

Welch hohe Hürden für einen Wolfsabschuss bestehen, zeigte zuletzt der Fall eines Tieres mit der Bezeichnung «GW1896m» aus dem Westerwald. Anfang Dezember hatte die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord eine zeitlich befristete Ausnahmegenehmigung zum Abschuss erlassen. Später befand das Koblenzer Verwaltungsgericht, dass die Ausnahmegenehmigung Rechtsfehler hatte. Es sei nicht ausreichend dargelegt worden, ob von dem Wolf Gefahren ausgingen, die seinen Abschuss erforderten. Die SGD Nord legte schließlich keine Beschwerde gegen die Entscheidung ein.