Erst wurde das tote Tier auf der A65 für einen Hund gehalten. Kurz darauf herrschte dann Klarheit.

Edesheim (dpa/lrs) – Ein Wolf ist auf einer Autobahn im südlichen Rheinland-Pfalz überfahren worden. Autofahrer hatten am Freitag zunächst einen toten Hund auf der A65 bei Edesheim (Kreis Südliche Weinstraße) gemeldet, wie die Polizei in Edenkoben mitteilte. Eine Streife fuhr zu der Stelle und zog den Kadaver von der Fahrbahn.

Da die Polizisten bei genauerem Hinsehen vermuteten, dass es sich um einen Wolf handeln könnte, verständigten sie den zuständigen Jagdpächter, der dies schließlich bestätigte. Daraufhin sei das Koordinationszentrum Luchs und Wolf des Landes Rheinland-Pfalz verständigt worden, eine Art zentrale Anlaufstelle für Fragen zu Luchs und Wolf.