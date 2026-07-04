Ein technischer Defekt an einer Klimaanlage könnte einen Brand in Schiffweiler ausgelöst haben. 24 Bewohner müssen vorsorglich das Haus verlassen.

Schiffweiler (dpa/lrs) – Bei einem Brand in Schiffweiler (Landkreis Neunkirchen) ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus unbewohnbar geworden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie die Feuerwehr mitteilte.

Das Feuer war demnach am Freitagabend in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Gebäudes im Ortsteil Landsweiler ausgebrochen. Weil zunächst unklar war, ob sich noch Menschen in der Wohnung befanden, rückten Feuerwehrleute mit einem Großaufgebot an und verschafften sich teils gewaltsam Zugang zum Gebäude. Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz.

Technischer Defekt an Klimaanlage als Ursache vermutet

Da für das Haus insgesamt 24 Bewohner gemeldet waren, räumten Feuerwehr und Polizei den Angaben zufolge vorsorglich das gesamte Mehrfamilienhaus. Nach rund einer Stunde war der Brand demnach unter Kontrolle. Wie sich im Laufe des Einsatzes herausstellte, waren in der brennenden Wohnung keine Menschen.

Insgesamt waren nach Feuerwehrangaben 112 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Energieversorger vor Ort. Die Polizei ermittelt zur Brandursache – es werde davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt an einer Klimaanlage das Feuer ausgelöst habe, sagte ein Sprecher.