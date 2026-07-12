Nach einem Feuer im Erdgeschoss eines Wohnhauses in Lahnstein stehen die Bewohner derzeit ohne Zuhause da. Warum es brannte, muss nun die Kriminalpolizei klären.

Koblenz (dpa/lrs) – Bei einem Wohnungsbrand in Lahnstein im Rhein-Lahn-Kreis sind acht Menschen verletzt worden. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden teilweise in umliegenden Krankenhäusern behandelt, wie die Feuerwehr und die Polizei nach Abschluss ihrer Maßnahmen mitteilten. Das Feuer brach den Angaben zufolge in einer Wohnung im Erdgeschoss aus. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar.

Der Bürgermeister der Stadt Lahnstein organisierte für die Bewohnerinnen und Bewohner eine Unterbringung in einem Hotel. Den Gebäudeschaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro. Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei in Koblenz. Konkrete Angaben dazu gibt es nach Angaben der Ermittler bislang nicht.