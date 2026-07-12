Rhein-Lahn-Kreis
Wohnungsbrand in Lahnstein – acht Verletzte
Feuerwehr
Die Brandursache muss erst noch ermittelt werden. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Nach einem Feuer im Erdgeschoss eines Wohnhauses in Lahnstein stehen die Bewohner derzeit ohne Zuhause da. Warum es brannte, muss nun die Kriminalpolizei klären.

Lesezeit 1 Minute

Koblenz (dpa/lrs) – Bei einem Wohnungsbrand in Lahnstein im Rhein-Lahn-Kreis sind acht Menschen verletzt worden. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden teilweise in umliegenden Krankenhäusern behandelt, wie die Feuerwehr und die Polizei nach Abschluss ihrer Maßnahmen mitteilten. Das Feuer brach den Angaben zufolge in einer Wohnung im Erdgeschoss aus. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar.

Der Bürgermeister der Stadt Lahnstein organisierte für die Bewohnerinnen und Bewohner eine Unterbringung in einem Hotel. Den Gebäudeschaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro. Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei in Koblenz. Konkrete Angaben dazu gibt es nach Angaben der Ermittler bislang nicht.

© dpa-infocom, dpa:260712-930-374557/1

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