In einem Mehrfamilienhaus brennt es, ein Mann kommt ums Leben. Was die Polizei bislang zu dem Vorfall in Birkenfeld mitteilt.

Birkenfeld (dpa/lrs) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Birkenfeld ist ein Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilte, schlugen beim Eintreffen der Beamten Flammen aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss. Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert. Nachdem das Feuer gelöscht worden war, entdeckten Einsatzkräfte einen toten Mann in der betroffenen Wohnung.

Auch Bewohner der umliegenden Häuser mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen, ein Übergreifen der Flammen wurde aber verhindert. Das Brandhaus mit insgesamt sechs Wohnungen ist derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Die Polizei geht von einer Schadenshöhe im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich aus.