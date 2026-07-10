Als die Feuerwehr in Bad Hönnigen eintrifft, dringt dichter Rauch aus den Fenstern im Obergeschoss. Eine Bewohnerin wird gerettet, stirbt aber kurz darauf.

Bad Hönningen (dpa/lrs) – Bei einem Hausbrand im Kreis Neuwied ist eine Frau gestorben. Nach Angaben der Polizei wurden die Rettungskräfte in der Nacht zum Freitag gegen 3.15 Uhr zum Brand eines Wohn- und Geschäftshaus in Bad Hönningen gerufen. Nach ersten Erkenntnissen sollte sich zu diesem Zeitpunkt noch ein Mensch in einer Wohnung im Haus befinden.

«Beim Eintreffen an der Örtlichkeit drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern einer Wohnung im Obergeschoss», berichteten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr rettete den Angaben nach eine 63-jährige Bewohnerin aus der Brandwohnung, der Rettungsdienst brachte sie in ein Neuwieder Krankenhaus. Dort erlag sie jedoch wenig später ihren Verletzungen, wie es weiter hieß.

Zwei weitere Hausbewohner wurden laut Polizei vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser gebracht. Der Brand habe zügig gelöscht werden können. Die Brandursache war am Morgen noch unklar.