Wohnung in Flammen – Vermisster Mann wohlbehalten gefunden

Flammen und starker Rauch in einem Mehrfamilienhaus in Betzdorf: Zunächst wird ein Bewohner vermisst, doch dann gibt die Polizei Entwarnung.

Betzdorf (dpa/lrs) - Nach dem Feuer in einer Erdgeschosswohnung im Westerwald ist ein als vermisst gegoltener Bewohner wohlbehalten angetroffen worden. Er sei in der Wohnung nur noch amtlich gemeldet gewesen, wohne dort jedoch nicht mehr, teilte die Polizei mit. Telefonisch sei er erreicht worden.

Die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in Betzdorf (Landkreis Altenkirchen) hatte laut Feuerwehr am Dienstagabend komplett in Flammen gestanden, angrenzende Gebäude wurden beschädigt. In dem Haus hatten sich nach Angaben eines Polizeisprechers über 20 Menschen aufgehalten, verletzt worden sei niemand. Zunächst hatte die Feuerwehr von mehreren Verletzten berichtet. Das Feuer war gegen 20.00 Uhr gemeldet worden.

Die Schadenshöhe wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.