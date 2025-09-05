Vollsperrung auf B53
Wohnmobil stößt frontal mit Auto zusammen - fünf Verletzte
Ein Auto gerät aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Es stößt mit einem Wohnmobil zusammen - mit schlimmen Folgen.

Briedel (dpa/lrs) - Nach einem Frontalzusammenstoß eines Wohnmobils mit einem Auto ist die Bundesstraße 53 bei Briedel (Landkreis Cochem-Zell) seit Stunden voll gesperrt. Alle fünf Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Im Auto saßen drei Menschen, im Wohnmobil zwei. Die Einsatzkräfte seien noch vor Ort und die Straße ist bisher nicht wieder befahrbar. Warum das Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, sei völlig unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

