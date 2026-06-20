Einsatz
Wohnhausbrand: Zwei Bewohner gerettet
Feuerwehr
Die Feuerwehr rettete zwei Bewohner aus dem Gebäude. (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

In einem Wohnhaus in der Südwestpfalz bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern.

Bruchweiler-Bärenbach (dpa/lrs) – Ein Wohnhaus hat in Bruchweiler-Bärenbach (Landkreis Südwestpfalz) gebrannt. Die Feuerwehr musste zwei Bewohner mit einer Drehleiter aus dem Haus befreien, wie die Polizei mitteilte. Beide blieben unverletzt. Weitere Personen befanden sich demnach nicht im Gebäude, nach kurzer Zeit hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.

Das Feuer brach den Angaben zufolge am Nachmittag im Erdgeschoss des Wohnhauses aus. Die Ursache war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:260620-930-255094/1

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