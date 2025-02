Wohnhausbrand in St. Ingbert – 22 Menschen evakuiert

Im Keller eines Mehrfamilienhauses bricht ein Feuer aus. Alle Bewohner werden vor dem Rauch in Sicherheit gebracht. War ein Kurzschluss ursächlich?

St. Ingbert (dpa/lrs) – Bei einem Wohnhausbrand in St. Ingbert (Saarpfalz Kreis) sind 22 Menschen evakuiert und zwei von ihnen leicht verletzt worden. Das Feuer brach nach Angaben der Feuerwehr gegen 9.00 Uhr im Keller des Mehrfamilienhauses aus. Der Rauch habe sich über das Treppenhaus im gesamten Gebäude ausgebreitet.

Anwesende Bewohner wurden teilweise durch die Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet. Sie wurden durch den örtlichen Rettungsdienst untersucht. Bei zwei von ihnen seien leichte Verletzungen infolge einer Rauchvergiftung festgestellt worden, so die Feuerwehr. Da das Gebäude derzeit unbewohnbar sei, würden die Bewohner in Notunterkünften untergebracht. Ein Kurzschluss in der Stromverteilung könnte die Ursache des Feuers gewesen sein, sagte ein Sprecher der Polizei.