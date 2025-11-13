Wohnhausbrand in Hammerstein – Dachstuhl stürzt ein

Ein Wohnhaus in Hammerstein ist nach einem Brand unbewohnbar. Zwei Menschen retten sich mit leichten Verletzungen. Teile des Ortes waren ohne Strom. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Hammerstein (dpa/lrs) – Ein Wohnhaus hat am Mittag in Hammerstein im Landkreis Neuwied gebrannt. Der Dachstuhl des Gebäudes sei eingestürzt, es sei unbewohnbar, teilte die Feuerwehr Bad Hönningen mit. Die Feuerwehr sei zunächst aufgrund eines Küchenbrands alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte am Gebäude eingetroffen seien, seien jedoch bereits Flammen und eine starke Rauchentwicklung sichtbar gewesen.

Zwei Menschen hätten das Gebäude schon vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Sie seien leicht verletzt worden. Nach etwa eineinhalb Stunden hätten die rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle gebracht. Wegen des Feuers sei es in Teilen von Hammerstein zu einem Stromausfall gekommen. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.