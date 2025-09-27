In Lindenschied gerät ein landwirtschaftlicher Gebäudekomplex in Brand. Für die Feuerwehrleute sieht es nach einem langen Einsatz aus.

Lindenschied (dpa/lrs) – Ein Wohnhaus und eine angrenzende Scheune stehen in Lindenschied (Rhein-Hunsrück-Kreis) in Flammen. Die Feuerwehr sei bei dem landwirtschaftlichen Gebäudekomplex im Einsatz, teilte die Polizei mit. Verletzt worden sei nach aktuellen Erkenntnissen niemand.

Die Löscharbeiten werden sich nach Einschätzung eines Polizeisprechers noch über mehrere Stunden ziehen. Das Anwesen war laut Mitteilung in Vollbrand geraten. Noch ist demnach unklar, warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ausfällt.