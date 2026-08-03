Feuerwehr rettet Katze Garfield aus einer brennenden Dachgeschosswohnung. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, das Haus ist allerdings nicht mehr bewohnbar.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach einem Feuer in einem Mehrparteienhaus in Saarbrücken-Dudweiler ist das Anwesen unbewohnbar. Es bestehe mutmaßlich Einsturzgefahr, teilte die Polizei mit. Der Brand war demnach am späten Samstagabend in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei niemand verletzt worden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten sich die Bewohner aus eigener Kraft in Sicherheit bringen. Eine Katze namens Garfield sei zunächst in der Brandwohnung vermisst gewesen. Das Tier habe jedoch von den Einsatzkräften schnell gefunden werden können und sei wohlauf der Besitzerin übergeben worden. Laut Polizei ist die genaue Schadenshöhe derzeit noch unklar, auch zur Brandursache wird noch ermittelt.