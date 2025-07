Wohnhaus in Landau ausgebrannt

Am frühen Morgen steht plötzlich ein Gebäude in Flammen. Dabei kommt es auch zu einer Explosion. Die Umstände sind bislang unklar.

Landau (dpa/lrs) – In Landau ist am frühen Morgen ein Einfamilienhaus ausgebrannt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, geriet das Wohnhaus gegen 7:30 Uhr in Brand. Dabei kam es auch zu einer Explosion. Die Ursache sei bislang unklar.

Das Haus sei den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Auch ein nebenstehendes Gebäude wurde beschädigt. Die Feuerwehr habe das Feuer aber unter Kontrolle gebracht. Ob Personen verletzt wurden und wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.