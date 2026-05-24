Mitten in der Nacht steht ein Haus in Flammen. Ein Mensch stirbt, eine weitere Person wird gerettet. Auch Rettungskräfte werden verletzt. Was bisher über den Brand bekannt ist.

Bad Ems (dpa/lrs) – Beim Brand eines Wohnhauses in Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Eine weitere Person konnten die Einsatzkräfte verletzt aus dem Gebäude retten, wie die Polizei mitteilte. Dabei zogen sich zwei Polizeibeamte Verletzungen zu. Sie konnten nach einer Behandlung inzwischen wieder das Krankenhaus verlassen.

Die Feuerwehrleute hatten bei den Löscharbeiten die Leiche eines Bewohners entdeckt. Zur möglichen Ursache des Brandes und zur Schadenshöhe wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Der Brand war gegen 2.00 Uhr gemeldet worden. Wegen der Löscharbeiten wurde die in der Nähe verlaufende Bundesstraße 261 gesperrt.