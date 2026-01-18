Flammen schlagen aus dem Fenster, doch alle bleiben unverletzt. Mitglieder einer betreuten Wohngruppe retten sich rechtzeitig aus einem brennenden Haus. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

Mainz (dpa/lrs) – In einem Reihenhaus in Mainz, in dem eine betreute Wohngruppe für junge Menschen lebt, hat es gebrannt. Verletzt wurde dabei nach Angaben der Feuerwehr niemand. Zwei Bewohnerinnen und ein Hund waren vor Ort, seien durch Rauchmelder gewarnt worden und hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus den geplatzten Scheiben eines Fensters im zweiten Stock, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass sich der Brand auf den Dachstuhl oder andere Gebäude ausbreitet. Die angrenzende Wohnung wurde vorsorglich geräumt. Alle Nachbarn konnten bereits in ihre Häuser zurückkehren.

Die sechs Menschen aus der Wohngruppe wurden in einer Ersatzwohnung untergebracht. Zu deren Alter und zur Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben. Die Brandursache sei aktuell noch unbekannt.