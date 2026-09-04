Tiere
Woher kommen die Schildkröten? – Speyer auf Spurensuche
Pantherschildkröte
Unter anderem für zwei afrikanische Pantherschildkröten sucht die Stadt Speyer ein neues Zuhause. (Archivbild)
Patrick Pleul. DPA

Ausgebüxt, ausgesetzt oder einfach auf Wanderschaft? In Speyer werden immer wieder Schildkröten gefunden. Die Stadt appelliert an die Verantwortung der Halter.

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Speyer (dpa/lrs) – Außergewöhnliche Botschaft: Nachdem in Speyer in den vergangenen Wochen mehrere herrenlose Schildkröten entdeckt worden sind, hat sich die Stadt an die Öffentlichkeit gewandt. Die Kommune rief Halter solcher Tiere zu Achtsamkeit auf und erinnerte sie an ihre Verantwortung.

Aktuell seien mehrere Schildkröten in der Obhut der Stadt, teilte diese mit. Die Tiere würden zunächst in einer Reptilien-Auffangstation versorgt, bis ihre Halter ermittelt oder neue Besitzer gefunden seien. Das verursache erhebliche Kosten für die Stadt.

Stadt: Gehege, Zäune und Gartentüren ausreichend sichern

Die Verwaltung riet Haltern, ihre Tiere regelmäßig zu kontrollieren. Schildkröten seien sehr bewegungsfreudig, daher sollten Gehege, Zäune, Gartentüren und Mauern ausreichend gesichert sein. Weiter betonte die Stadt: Die Haltung von Schildkröten sei mit einer langfristigen Verantwortung verbunden, ein Aussetzen der Tiere sei nicht erlaubt.

Wer eine Schildkröte vermisse, Interesse an einem Tier habe oder Hinweise auf ausgesetzte Tiere geben könne, solle sich an die Stadtverwaltung wenden. Eine Vermittlung sei einer Sprecherin zufolge über Pflege- oder Kaufverträge möglich. Besonders für zwei afrikanische Pantherschildkröten werde derzeit ein geeignetes Zuhause gesucht.

© dpa-infocom, dpa:260904-930-632931/1

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