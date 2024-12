Wochenende wird grau und frostig – teils Schnee und Glätte

Wolken, Regen und in hohen Lagen auch Schnee kündigen sich für das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland an. Auf den Straßen kann es glatt werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Dichte Bewölkung, Regen und in höheren Lagen auch Schnee stehen am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland an. Im Bergland liegen die Temperaturen nach Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach um oder auch unter dem Gefrierpunkt. Auf den Straßen ist also Vorsicht geboten.

Im Tagesverlauf ist es stellenweise sonnig oder hochnebelartig bewölkt und es bleibt trocken. Dabei erreichen die Höchsttemperaturen bis vier Grad, im Bergland bis minus ein Grad. Auch die Nacht zum Samstag bleibt noch niederschlagsfrei. Am Abend zieht dann leichter Regen oder Schneeregen auf. Im Bergland ist auch gefrierender Regen möglich, in Hochlagen fällt Schnee. Die Höchstwerte erreichen 0 bis 4 Grad.

Auch in der Nacht zum Sonntag dürften Regen, Schneeregen und im Bergland Schnee fallen bei Temperaturen zwischen plus ein und minus zwei Grad. Der Sonntag beginnt ebenfalls stark bewölkt bis bedeckt mit Regen oder Schneeregen. Mit 5 bis 7 Grad und bis zu 3 Grad im Bergland wird es leicht milder.