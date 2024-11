Woche startet trübe und regnerisch

Die Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit Schmuddelwetter. Der Deutsche Wetterdienst sagt Regen und kühle Temperaturen vorher.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland nass. Zum Auftakt der fünften Jahreszeit erwartet die Menschen trübes und regnerisches Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Abend sind im Nordwesten örtlich Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs und zehn Grad. Nachts bleibt es bedeckt und regnerisch bei Temperaturen zwischen drei und sechs Grad.

Am Dienstag wird es laut Vorhersagte meist stark bewölkt, gebietsweise kann es regnen bei ähnlichen Temperaturen wie am Vortag. Zum Abend lockert es vor allem im Süden auf. In der Nacht zu Mittwoch kann es bei Temperaturen zwischen drei und einem Grad vereinzelt zu Bodenfrost kommen.

Am Mittwoch geht es stark bewölkt weiter. Es bleibt den Meteorologen zufolge zunächst trocken. Am Nachmittag kommt dann leichter Regen oder Sprühregen auf. Die Temperaturen sinken auf fünf bis acht Grad. Bei Tiefstwerten zwischen einem und vier Grad bleibt es in der Nacht zu Donnerstag bedeckt und regnerisch.