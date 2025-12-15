Woche startet mild und trocken – Nach Nebel Auflockerungen

Erst Nebel und Wolken, dann freundlicher: So wechselhaft startet die Woche im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Was der DWD für die kommenden Tage vorhersagt.

Offenbach (dpa/lrs) – Nach Nebel und Wolken lockert es im Tagesverlauf heute im Saarland und in Rheinland-Pfalz auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet mitunter auch Sonnenschein bei Höchstwerten von fünf bis zehn Grad. In der Nacht zum Montag kann sich erneut Nebel bilden, insbesondere in der Eifel ist etwas Regen möglich. Die Tiefstwerte sinken auf vier bis ein Grad und im Südosten rechnet der DWD mit leichtem Frost bei bis zu minus ein Grad.

Am Dienstag bleibt es dann meistens trocken und wolkig. Maximal sind vier bis acht Grad, im Norden auch bis zu elf Grad möglich. In der Nacht zum Mittwoch bildet sich örtlich Nebel bei Tiefstwerten von drei bis minus ein Grad.

Der Mittwoch zeigt sich ähnlich: heiter bis wolkig und meist trocken. Die Temperaturen steigen auf sechs bis neun Grad.