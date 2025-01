Woche geht trüb mit Regen und Glättegefahr weiter

Nach Kälte und Sonne zeigen sich wieder viele Wolken in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Bei örtlichem Sprühregen ist auf den Straßen Vorsicht geboten.

Offenbach (dpa/lrs) – Nach einem sonnig-kalten Zwischenspiel geht die Woche in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland leicht milder, aber auch wolkig bis neblig-trüb weiter. Stellenweise regnet es, sodass auf den Straßen Glättegefahr besteht. Im Tagesverlauf ist es noch verbreitet sonnig, bevor nachmittags in der Nordhälfte Wolken aufziehen. Die Temperaturen steigen auf 1 bis 5 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch muss örtlich mit gefrierendem Sprühregen und Glatteisgefahr gerechnet werden. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und minus 3 Grad, im Süden bis minus 6 Grad. Am Mittwoch bleibt es bedeckt oder neblig-trüb, vereinzelt fällt etwas Sprühregen. Vor allem morgens kann es stellenweise glatt sein. Die Höchsttemperaturen erreichen 2 bis 5 Grad.

Die Nacht zum Donnerstag bringt erneut etwas Sprühregen bei Temperaturen zwischen plus 1 und minus 1 Grad. Ähnlich bleibt das Wetter im Tagesverlauf, ab nachmittags lockert der Himmel etwas auf und auf den Bergen dürfte sich die Sonne zeigen. Die Temperaturen klettern auf 3 bis 6 Grad.