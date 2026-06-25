Mit dem Beginn der Sommerferien in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland drohen Staus auf wichtigen Reiserouten. Wer etwa Richtung Süden will, braucht starke Nerven. Wo wird es besonders voll?

Mainz (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland starten am Freitag (26. Juni) als erste Bundesländer in die Sommerferien. Mit Beginn der schulfreien Zeit steigt auch die Staugefahr. Der ADAC Mittelrhein erwartet auf den großen Nord-Süd-Verbindungen ein hohes Verkehrsaufkommen.

Wann wird es voll?

Bereits ab Freitagmittag dürfte demnach der Urlaubsverkehr deutlich zunehmen. Am Samstagvormittag kommt zusätzlich Ausflugsverkehr hinzu. Eine Woche später dürfte sich die Lage weiter verschärfen, wenn in Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen ebenfalls die Sommerferien starten. Die Autobahn GmbH erwartet dann noch mehr Staus.

Wo wird es voll?

Besonders stark belastet dürften die Strecken zur Nord- und Ostsee sein. Dazu zählen die A1 zwischen Köln und Fehmarn, die A2 zwischen Oberhausen und Berlin sowie die A3 in Richtung Köln. Auch bei den klassischen Reiserouten in Richtung Süden rechnet der ADAC Mittelrhein mit erheblichen Behinderungen. Betroffen sind vor allem die A3, A5, A6, A7 und A8.

Neben dem hohen Reiseaufkommen sorgen laut der Autobahngesellschaft Großbaustellen für zusätzliche Verzögerungen. In Rheinland-Pfalz beziehungsweise dem benachbarten Hessen gelten folgende Baustellen als besonders stauanfällig:

A6 Ludwigshafen-Nord – Kreuz Frankenthal

A61 Rheinböllen – Stromberg

A3 Mönchhof-Dreieck – Wiesbadener Kreuz

Was gilt für die Italien-Route über den Fernpass?

Auch die beliebte Urlaubsroute Richtung Italien über den Fernpass in den Alpen könnte am Samstag zur Staufalle werden. Die B179 wird zwischen Reutte und Nassereith in Österreich von 10.00 bis 12.00 Uhr vollständig gesperrt. Grund ist eine Demonstration von Anwohnern gegen die hohe Verkehrsbelastung und geplante Tunnelprojekte.

Bereits vor der Sperrung könnten sich längere Staus bilden. Auch nach der Freigabe sei mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen, teilte der ADAC mit. Der Automobilclub empfiehlt daher, den Fernpass an diesem Tag weiträumig zu umfahren.

Worauf sollten Autofahrer bei Hitze achten?

Die Hitzewelle wird sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch bis in die Sommerferien ziehen. Urlaubsfahrer sollten sich deswegen gut auf die Fahrten vorbereiten, sagt Christian Schmidt, Verkehrsexperte des ADAC Mittelrhein, laut Mitteilung. Vor Fahrtantritt sollte das Fahrzeug gut durchgelüftet werden. Die Klimaanlage sollte nicht zu kalt eingestellt werden.

Wichtig ist außerdem, ausreichend zu trinken und möglichst helle, luftige Kleidung zu tragen. Kinder und Haustiere dürfen auch bei leicht geöffneten Fenstern niemals im Auto zurückgelassen werden. Wer der Hitze aus dem Weg gehen will, sollte möglichst in den kühleren Morgen- oder Abendstunden reisen.

Wie voll wird es am Flughafen?

Nicht nur auf den Straßen, auch am Flughafen wird es voll: Am ersten Ferienwochenende in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland rechnet der Frankfurter Flughafen mit rund 616.000 Reisenden. Der Flughafenbetreiber Fraport warnt deshalb vor längeren Wartezeiten an den Grenzkontrollen.