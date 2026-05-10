Lambrecht (dpa/lrs) – Sie blinken, sie werben, sie verschwinden: Glühwürmchen gehören zu den stillen Stars der Sommernächte – und werden doch seltener. Im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen soll nun gezählt werden, was noch leuchtet. Unter dem Motto «Wir zählen Glühwürmchen – wer zählt mit?» sind Naturfreunde eingeladen, den kleinen Signalgebern auf die Spur zu kommen.

Hintergrund ist ein seit Jahren beobachteter Rückgang der Bestände. Wie viele Tiere es gibt und wo sie vorkommen, ist vielerorts unklar. Die Aktion setzt deshalb auf viele Freiwillige – und auf wachsame Augen in der Dämmerung.

Leuchten dient der Partnersuche

Glühwürmchen sind übrigens keine Würmer, sondern Käfer. Ihr Leuchten dient vor allem der Partnersuche: Die Weibchen senden Lichtsignale, die Männchen antworten im Flug. Künstliches Licht, versiegelte Flächen und fehlende Lebensräume machen ihnen das Leben jedoch zunehmend schwer.

Mitmachen kann jeder, der sich für Natur interessiert – gezählt wird allerdings nur innerhalb der Grenzen des Biosphärenreservats. Wichtig ist vor allem eines: Abstand halten und die Tiere nicht stören.

Ein Fragebogen hilft

Die eigentliche Zählaktion läuft vom 15. bis 30. Juni. Ziel ist, ein genaueres Bild von der Verbreitung der Glühwürmchen zu bekommen – damit es auch künftig Orte gibt, an denen die Nacht ein wenig zurück leuchtet. Für die Auswertung ist wichtig, den korrekten Fragebogen zu verwenden: https://www.pfaelzerwald.de/projekte/gluehwuermchen/. Weitere Details will das Team am 21. Mai bei einem Infoabend in Lambrecht mitteilen.