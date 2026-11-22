Vom Hunsrück bis in die Pfalz öffnen Wälder für Menschen, die ihren Baum selbst fällen möchten. Was Besucher für den Ausflug wissen sollten.

Bell/Hohenecken/Oberheimbach (dpa/lrs) – Wer seinen Weihnachtsbaum in diesem Jahr selbst aussuchen und fällen möchte, hat dazu in Rheinland-Pfalz an zahlreichen Orten Gelegenheit. Forstämter und Gemeinden laden im Dezember in verschiedenen Regionen des Landes zum Selberschlagen ein – vom Hunsrück über die Mosel bis in die Pfalz. Teilweise gibt es dazu Glühwein, Wildbratwurst oder weitere Angebote für Familien. Die Preise unterscheiden sich je nach Anbieter und Baumgröße.

Direkt ein wichtiger Hinweis: Zu beachten ist, dass das benötigte Werkzeug und Arbeitshandschuhe in den meisten Fällen selbst mitgebracht werden sollten.

Hunsrück und Mittelrhein

Im Hunsrück können Interessierte am 5. und 12. Dezember in Bell bei Kastellaun zwischen 10.00 und 16.00 Uhr Öko-Weihnachtsbäume selbst schlagen. Die Bäume kosten je nach Größe zwischen 15 und 70 Euro. Für Verpflegung mit Wildgrillwürsten und Heißgetränken ist gesorgt.

Im Binger Wald können Besucher am 19. Dezember zwischen 9.00 und 15.00 Uhr an der Lauschhütte Bäume selbst schlagen. Der Preis beträgt 30 Euro pro Baum. Auch in Boppard gibt es am selben Tag von 9.00 bis 14.00 Uhr die Möglichkeit dazu. Dort kosten die Nordmanntannen aus dem Stadtwald ebenfalls 30 Euro.

Im Gemeindewald Rheinbrohl im Landkreis Neuwied können Besucher an den Wochenenden 12. und 13. sowie 19. und 20. Dezember jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr an der Kaisereiche am Rheinhöhenweg ihren Weihnachtsbaum selbst aussuchen und fällen.

In Oberheimbach im Landkreis Mainz-Bingen geht es am 12. Dezember um 10.00 Uhr gemeinsam mit einem Revierleiter vom Dorfgemeinschaftshaus in den Wald zum Aussuchen und Fällen der Bäume.

Mosel und Trierer Land

Im Meulenwald bei Trier-Quint können Besucher am 12. Dezember von 10.00 bis 14.00 Uhr Nordmann- und Edeltannen selbst absägen. Sägen werden bei Bedarf gestellt. Auch in Ensch (13. und 20. Dezember, jeweils 10.00 bis 12.00 Uhr), Klüsserath (12. und 19. Dezember, jeweils 14.00 bis 16.00 Uhr) und Mehring (12. und 20. Dezember, jeweils 10.00 bis 15.00 Uhr) gibt es Möglichkeiten zum Selberschlagen.

In Ensch und Klüsserath sind Bäume zwischen einem und acht Metern beziehungsweise zwischen 1,5 und acht Metern erhältlich. In Mehring werden außerdem bereits gefällte Bäume angeboten. Die Jugendfeuerwehr verkauft dort Heißgetränke und Würstchen gegen Spende.

Pfalz und Westpfalz

In der Westpfalz können Besucher am 12. Dezember in Hohenecken bei Kaiserslautern zwischen 10.00 und 15.00 Uhr Nordmanntannen für 20 Euro je laufendem Meter selbst schlagen. Am 13. Dezember gibt es ein Angebot im Breitenwald bei Landstuhl, dort kostet ein Baum 35 Euro.

Im Waldgebiet Schafdell bei Schopp ist das Selberschlagen am 19. Dezember möglich, an der Hofdellhütte bei Stelzenberg am 20. Dezember. In beiden Fällen liegt der Preis bei 20 Euro je laufendem Meter.

Auch im Pfälzerwald gibt es am 12. Dezember mehrere Angebote des Forstamts Bad Dürkheim: am Waldparkplatz «Auf der Steige», am Langentalparkplatz bei Höningen und im Pflanzgarten Böhl-Iggelheim. In Hainfeld im Landkreis Südliche Weinstraße können am 13. Dezember zwischen 9.00 und 13.00 Uhr Nordmanntannen selbst geschlagen werden.