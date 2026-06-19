Live-Musik in den Straßen, spontane Konzerte und Karaoke: Wo in Rheinland-Pfalz die Fête de la Musique gefeiert wird – und das ganz ohne Eintritt.

Koblenz/Mainz/Landau (dpa/lrs) – Wenn am Sonntag Musik durch die Straßen schallt, ist es wieder so weit: In vielen Ländern der Welt wird die «Fête de la Musique», also das Fest der Musik gefeiert – auch in mehreren Städten in Rheinland-Pfalz. Dabei treten Bands und Musiker, Profis und Amateure am längsten Tag des Jahres kostenfrei und meist unter freiem Himmel auf. Wo genau? Hier ein Überblick.

Koblenz

Koblenz: Die Stadt an Rhein und Mosel feiert in diesem Jahr zum vierten Mal die Fête de la Musique. Auf zehn Bühnen gibt es ein volles Programm verschiedenster Musikrichtungen. Zu den Standorten zählen die «Lotto RLP-Bühne» am Jesuitenplatz, die «Sparkassen-Bühne» am Münzplatz oder auch der Brunnenhof Königspfalz. Die Auftritte starten jeweils um 15 Uhr und enden zwischen 19.30 Uhr und 22.00 Uhr.

Mainz

Mainz: In Mainz findet die Fête auch in diesem Jahr wieder zeitgleich mit der Mainzer Johannisnacht statt. In der Innenstadt können Musikfans unter anderem Jazz oder Klassik hören. Die Künstler sind unter anderem Jungmusiker und Ensembles des Peter-Cornelius-Konservatoriums und des Konservatoriums von Besançon, wie Veranstalter Haus Burgund mitteilte. Konzerte finden unter anderem im Landesmuseum Mainz oder auf der Johannisnacht-Bühne auf dem Schillerplatz statt.

Flörsheim-Dalsheim

Flörsheim-Dalsheim: Auch in der Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim im Kreis Alzey-Worms treten zur Feier des Tages Amateur- und Berufsmusiker auf. Als Veranstaltungsort benennt die Gemeinde das Sängerheim, losgehen soll ab 15.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Bad Marienberg

Bad Marienberg: In der Stadt im Westerwald wird das Fest im Musikpavillon im Kurpark und am Europahaus Marienberg gefeiert. Die Konzerte beginnen um 10.30 Uhr und enden um 19.30 Uhr. Auch hier steht der Kommerz nicht auf der Tagesordnung. Die Stadt rät: «Bringt eure Picknickdecke, Essen und Trinken mit und lauscht den unterschiedlichen Künstler:innen und ihrer Musik.»

Landau

Landau: Die Stadt in der Pfalz feiert die Fête bereits seit 2013 – und das im großen Stil. An mehr als 30 Locations werden verschiedenste Musikacts erwartet: von DJs über Blasorchester bis zu Jazz-Musikern. Im Schillerpark steht auch Karaoke auf dem Plan. Zu den geplanten Auftritten könnten spontan auch weitere hinzukommen. Denn die Stadt weist darauf hin, dass eine Genehmigung für Straßenmusik des örtlichen Ordnungsamtes an diesem Tag nicht notwendig ist – die Nachtruhe ab 23.00 Uhr sollte jedoch eingehalten werden.

Woher kommt das Fest?

Die Fête de la Musique wurde 1982 vom französischen Kulturministerium mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Franzosen, die ein Musikinstrument spielen, auf die Straße zu bringen. Das Fest findet jährlich am 21. Juni vor allem abends und nachts bis zum nächsten Morgen statt.

Fête de la Musique in Koblenz

Fête de la Musique in Mainz

Fête de la Musique in Flörsheim-Dalsheim

Fête de la Musique in Bad Marienberg