Wo gibt es die meisten Wohnungseinbrüche?

Bei der Häufigkeit von Einbrüchen gibt es im Saarland große Unterschiede.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Regionalverband Saarbrücken hat es bezogen auf die Einwohnerzahl 2024 die meisten Wohnungseinbrüche im Saarland gegeben. Mit 360 Wohnungseinbrüchen seien es umgerechnet 108,1 Einbrüche je 100.000 Einwohner, wie aus Daten des Bundeskriminalamts hervorgeht.

Weitere Kreise im Vergleich

Am zweithöchsten liegt die Zahl im Kreis Saarlouis mit 174 Taten, die 84,8 Einbrüchen je 100.000 Einwohner entsprechen. Es folgen der Kreis Neunkirchen (68,3), der Saarpfalz-Kreis (68,0) und der Kreis Merzig-Wadern (67,1). Am niedrigsten ist die Zahl im Kreis St. Wendel (52,4).

Am Sonntag (26. Oktober) ist der von der Polizei ausgerufene «Tag des Einbruchschutzes».