Witterung verursacht Unfälle in Rheinland-Pfalz

Zweibrücken/Goddert (dpa/lrs) – Auf den glatten und schneebedeckten Straßen in Rheinland-Pfalz kam es am vergangenen Tag zu mehreren Unfällen. Wie die Polizei mitteilte, verlor am Samstagmorgen ein Autofahrer auf der Autobahn 8 im Landkreis Südwestpfalz die Kontrolle über sein Auto auf der schneebedeckten Fahrbahn. Das Auto kollidierte mit der Leitplanke und wurde dabei stark beschädigt, bis es schließlich auf der linken Fahrspur zum Stillstand kam. Dabei entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro am Auto und etwa 10.000 Euro an den Leitplanken. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

Bei einem weiteren Unfall gestern Abend wurden zwei Menschen leicht verletzt. Ihr Auto überschlug sich auf einer Landstraße im Westerwaldkreis aufgrund der vorherrschenden Witterungsverhältnisse. Das Auto musste wegen eines Totalschadens abgeschleppt werden.