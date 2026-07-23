Allen Unkenrufen zum Trotz: Wirtschaftsminister Jürgen Barke sieht das Saarland für die Zukunft gut aufgestellt. Warum er an eine positive Entwicklung glaubt.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland können in den nächsten fünf Jahren nach Angaben von Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) Sonderinvestitionen in einem Gesamtumfang von zehn Milliarden Euro erreicht werden. Wenn man das ins Verhältnis setze mit rund 40 Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt im Land, dann sei dies «eine Größenordnung, die sich sehen lassen kann.» Damit widersprach Barke auch Darstellungen, das Saarland sei «dem Untergang geweiht und es würde hier nichts passieren.»

Beim Sommergespräch mit Journalisten präsentierte er einen Überblick mit einem Dutzend «Leit- und Zukunftsinvestitionen» im Land: darunter den wachsenden Rüstungsstandort KNDS in Nonnweiler mit 90 Millionen Euro Invest und 500 neuen Arbeitsplätzen, das Logistikzentrum von Fricke (120 Millionen Euro, 200 Arbeitsplätze), Diehl Defence in Freisen (500 Millionen Euro und «hunderte neue Arbeitsplätze»), das Pharma-Unternehmen Vetter in Saarlouis (800 Millionen Euro, bis zu 2.000 Arbeitsplätze) oder den Weltmarktführer Viega (Sanitär- und Heizungstechnik) in Kirkel (150 Arbeitsplätze).

Auf die Frage, warum der führende industrielle Mittelstand Deutschlands im Saarland investiere, könne man durchaus eine Antwort geben, so Barke. Verantwortlich dafür seien die strukturell gute Lage im Herzen Europas, «hervorragend ausgebildete Fachkräfte» und eine Transformation, die dazu führe, dass die Arbeitsplätze auch besetzt werden können. Gleichwohl würde all das nicht funktionieren, wenn man nicht eine leistungsfähige Wirtschaftsförderung hätte, die um jede Ansiedlung kämpfe.