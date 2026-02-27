Wetter
Wird die 20-Grad-Marke geknackt?
Frühlingshaftes Wetter
Die Sonne scheint und es wird warm.
Malin Wunderlich. DPA

Noch ist offiziell Winter, aber die Temperaturen im Westen steigen auf frühlingshafte Werte. Die Woche endet sonnig.

Offenbach (dpa/lrs) – Der Freitag startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland trüb und wird dann warm und sonnig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt, müssen sich erst regionale Nebel- und Hochnebelfelder auflösen. Regen erwartet die Menschen am letzten Arbeitstag der Woche nicht.

Die Höchsttemperaturen liegen demnach bei frühlingshaften 17 bis 21 Grad. Selbst in Hochlagen wird es bis zu 15 Grad warm. Der Wind weht nur schwach, in Hochlagen des Berglands sind aber einzelne starke Böen möglich. Am Samstag sind – bevorzugt im Nordwesten – einzelne Schauer möglich, meist aber bleibt es niederschlagsfrei. Es wird erneut bis zu 16 Grad warm.

