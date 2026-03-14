Jürgen Habermas war Hessen eng verbunden - darauf hat Regierungschef Rhein hingewiesen. Frankfurt sei ein zentraler Ort des Denkens und Wirkens des Soziologen und Philosophen gewesen.

Wiesbaden (dpa/lhe) – Die hessische Landesregierung hat mit großer Trauer auf den Tod des Philosophen und Soziologen Jürgen Habermas reagiert und dessen herausragende Bedeutung für Wissenschaft und Gesellschaft gewürdigt. «Mit Jürgen Habermas verlieren wir einen der größten Denker unserer Zeit», sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) in Wiesbaden.

«Habermas hat uns gezeigt, dass Demokratie vom Gespräch lebt – von der Bereitschaft zuzuhören, Argumente auszutauschen und gemeinsam nach Wahrheit zu suchen.» Sein Denken erinnere daran, dass Freiheit und Verantwortung untrennbar miteinander verbunden seien.

Der Regierungschef hob die enge Verbindung des Philosophen zum Land Hessen hervor. Ein wesentlicher Teil von Habermas’ wissenschaftlichem Wirken war mit der Goethe-Universität Frankfurt verbunden. Dort arbeitete er zunächst am Institut für Sozialforschung und übernahm später den Lehrstuhl für Philosophie und Soziologie.

«Sein Vermächtnis ist aktueller denn je»

«Frankfurt und Hessen waren zentrale Orte seines Denkens und Wirkens. Hier entwickelte Jürgen Habermas viele seiner Ideen, die den gesellschaftlichen Diskurs in Deutschland und weit darüber hinaus nachhaltig geprägt haben», sagte Rhein.

Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) fügte hinzu: «Jürgen Habermas hat Generationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern inspiriert und gezeigt, wie unverzichtbar die Geisteswissenschaften für das Verständnis unserer Gesellschaft und für eine lebendige demokratische Kultur sind. Sein Vermächtnis ist aktueller denn je.»