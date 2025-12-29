Winterwetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Rheinland-Pfalz und das Saarland starten mit Frost in die neue Woche. Im Straßenverkehr ist Vorsicht geboten. Auch an Silvester kann es laut den Meteorologen glatt werden.

Mainz (dpa/lrs) – Die Menschen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet ein winterlicher Start in die Silvesterwoche. Am Montag breiten sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst nebelartige Bewölkung aus. Meist bleibt es regenfrei, am Abend kann vereinzelt Glätte auftreten. Die Temperaturen steigen auf maximal null bis vier Grad, lokal bleibt es bei Dauerfrost bis minus ein Grad. In der Nacht zum Dienstag wird es zumeist stark bewölkt, örtlich fällt leichter Sprühregen, teils gefrierend, mit entsprechender Glatteisbildung.

Am Dienstag zeigt sich das Wetter wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Es bleibt meistens trocken, die Höchstwerte liegen bei zwei bis vier Grad, in den höchsten Lagen um minus ein Grad. In der Nacht zum Mittwoch zieht von Nordwesten mehr Bewölkung auf, zumeist aber ohne nennenswerten Niederschlag. In Richtung Westerwald kann es etwas Schnee geben. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus drei und minus sieben Grad, örtlich ist mit Glätte zu rechnen.

Regen und Sprühregen an Silvester

Am Mittwoch, an Silvester, bleibt es stark bewölkt. Vor allem im Nordosten fällt zeitweise leichter Regen, im Bergland Schnee oder gefrierender Sprühregen. Die Temperaturen erreichen laut DWD maximal ein bis vier Grad, in Hochlagen minus ein Grad. In der Silvesternacht bleibt es überwiegend regenfrei, örtlich im Bergland gibt es Schneegriesel oder gefrierenden Sprühregen, vereinzelt ist mit Glätte zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen einem und minus drei Grad.