Von den 29.500 Studierenden der Uni Mainz beginnen voraussichtlich rund 3.300 ihr erstes Studium an einer deutschen Hochschule. Wie viele Studiengänge angeboten werden und welche am beliebtesten sind.

Mainz (dpa/lrs) – Am 19. Oktober beginnt für die rund 29.500 an der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) eingeschriebenen Studierenden das Wintersemester 2026/2027. Rund 3.300 Studierende beginnen ihr erstes Studium an einer deutschen Hochschule, wie die Universität mitteilte. Da die Einschreibungen noch andauerten, handelte es sich bei den Zahlen um vorläufige Schätzungen.

Insgesamt werden an der JGU im Wintersemester 278 Studiengänge angeboten – darunter 120 grundständige Studiengänge, 138 weiterführende Masterstudiengänge sowie 14 weiterbildende und sechs Aufbaustudiengänge. Nach Angaben der Mainzer Universität sind 52 Studiengänge zulassungsbeschränkt, darunter Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie. Die Mehrheit der Studiengänge ist demnach aber zulassungsfrei.

Psychologie: 18 Bewerbungen pro Studienplatz

Das mit Abstand am meisten nachgefragte grundständige Studium mit örtlichen Zulassungsbeschränkungen ist der Bachelorstudiengang in Psychologie. Pro Studienplatz verzeichnet die Universität nach eigenen Angaben 18 Bewerbungen. Auch die Staatsexamensstudiengänge Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie seien weiterhin sehr beliebt. Die Vergabe dieser Studienplätze erfolgt jedoch bundesweit zentral durch die Stiftung für Hochschulzulassung.

Die begehrtesten Masterstudiengänge an der JGU sind nach Angaben der Universität «Klinische Psychologie und Psychotherapie» (47 Bewerbungen pro Studienplatz), «Psychologie – Kindheit und Jugend» (19 Bewerbungen pro Studienplatz) und «Rechtspsychologie» (16 Bewerbungen pro Studienplatz).

Englisch und Deutsch bei Lehramt am beliebtesten

Gemessen an den Einschreibungen im ersten Fachsemester führen die Studiengänge Geografie (106 Einschreibungen), Informatik (99 Einschreibungen) und Chemie (98 Einschreibungen) die Rangliste der zulassungsfreien Ein-Fach-Bachelorstudiengänge an der JGU an. Die gefragtesten Studiengänge im zulassungsfreien Zwei-Fach-Bachelor sind die Fächer Erziehungswissenschaft (217 Einschreibungen) und Philosophie (146 Einschreibungen). Im Lehramtsbachelor sind die Fächer Englisch (204 Einschreibungen) und Deutsch (147 Einschreibungen) am beliebtesten.

Die am meisten nachgefragten zulassungsfreien Master sind laut Universität die Studiengänge Erziehungswissenschaft (76 Einschreibungen), Translation (56 Einschreibungen) und «Quantitative Decision Making in Economics and Management» (39 Einschreibungen). In den zulassungsfreien Lehramts-Mastern sind die Fächer Deutsch (86 Einschreibungen) und Englisch (60 Einschreibungen) am beliebtesten.