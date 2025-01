Winterliches Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Der Freitag bringt Schnee, Frost und Glätte. Das Wochenende bleibt überwiegend trocken, etwas wärmer wird es am Sonntag.

Barweiler (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich heute auf ungemütliches Wetter und teils glatte Straßen einstellen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gibt es im Nordosten leichte Schneeschauer. Die Temperaturen liegen zwischen null und vier Grad, im Bergland gibt es leichten Dauerfrost bei minus ein Grad. Im Laufe des Tages lockern auch die Wolken weiter auf. In der Nacht zum Samstag bleibt es wolkig bis leicht bewölkt und überwiegend trocken. Gebietsweise herrscht Glättegefahr.

Am Samstag gibt es laut DWD es meist keinen Schnee und Regen, es ist allerdings weiter bewölkt. Während tagsüber der Frost im Bergland bleibt, liegen die Temperaturen zwischen ein bis drei in tieferen Lagen. In der Nacht zum Sonntag kann es bei Temperaturen zwischen minus zwei und minus sechs Grad glatt werden, gebietsweise gibt es Nebel.

Der Sonntag wird bei ein bis drei Grad etwas wärmer – auch bleibt es überwiegend trocken, schreibt der DWD. Im Bergland ist es weiterhin frostig. In der Nacht zum Montag wird es wechselhaft: teils klar, teils wolkig oder neblig. Es kühlt ab auf minus vier bis minus sieben Grad, dabei kann es örtlich glatt werden.