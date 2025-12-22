Winterliches Auf und Ab in Rheinland-Pfalz und Saarland

In Rheinland-Pfalz und im Saarland pendeln die Temperaturen diese Woche zwischen milden Tageswerten und frostigen Nächten. An Heiligabend bleibt es überwiegend trocken.

Mainz (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich in den kommenden Tagen auf wechselhaftes Winterwetter einstellen. Am Montag steigen die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf maximal drei bis sieben Grad, in höheren Lagen liegen sie maximal bei einem Grad. Nachts sinken die Werte auf null bis drei Grad, im Bergland örtlich bis minus zwei Grad, Glätte ist laut DWD möglich.

Am Dienstag bleibt es stark bewölkt, meist regenfrei. In höheren Lagen kann laut den Meteorologen vom DWD vereinzelt gefrierender Sprühregen auftreten. Die Tageshöchstwerte liegen bei drei bis sieben Grad, in Gipfellagen um einen Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf minus eins bis zwei Grad, im Bergland bis minus drei Grad.

In den meisten Regionen kein Schnee an Heiligabend

Heiligabend zeigt sich zunächst stark bewölkt, abends lockern die Wolken im Norden auf. Im Tiefland liegen die Temperaturen bei etwa drei Grad, im Bergland zwischen minus drei und null Grad. Nur vereinzelt können ein paar Schneeflocken fallen. Für eine weiße Weihnacht reicht es in den meisten Regionen in diesem Jahr jedoch nicht. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Werte dann auf minus eins bis minus fünf Grad.