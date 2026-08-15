Waldbrand bei Hürtgenwald
Wind dreht – Feuerwehr verlegt Einsatzzentrale wegen Rauchs
Waldbrand in Hürtgenwald
Wegen des Rauchs musste die Einsatzzentrale verlegt werden.
Thomas Banneyer. DPA

Rund 300 Hektar stehen bei der nordrhein-westfälischen Gemeinde Hürtgenwald in Flammen. Die Feuerwehr muss kurzfristig mit ihrer Einsatzzentrale umziehen.

Lesezeit 1 Minute

Hürtgenwald (dpa) – Im Kampf gegen den großen Waldbrand im Hürtgenwald in der Eifel hat die Feuerwehr ihre Einsatzzentrale verlegt. Der Wind habe sich gedreht und den ganzen Qualm des Waldbrandes zu den Einsatzkräften getragen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Zentrale sei nun an der Schule aufgebaut worden.

Seit Donnerstagnachmittag kämpfen Hunderte Einsatzkräfte gegen die Flammen. Nach Angaben des Kreises Düren sind etwa 300 Hektar Wald von dem Brand betroffen – das entspricht einer Fläche von etwa 420 Fußballfeldern. Weil die Flammen gefährlich nah zu dem Ortsteil Gey vorgerückt waren, hatte die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen die Evakuierung des Ortsteils angeordnet.

© dpa-infocom, dpa:260814-930-532615/1

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