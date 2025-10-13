Die Szenen spielen auf dem Schulhof, im Schwimmbad, aber auch bei Konflikten in der Familie. Spielerisch und fast ohne Worte werden die Geschichten dargestellt.

Mainz (dpa/lrs) – Welche Rechte haben Kinder? Wie sehen die Kinderrechte im Alltag aus? Was können Kinder und Erwachsene über die Rechte lernen? Ein Wimmelbuch des Kinderschutzbunds Mainz beantwortet spielerisch und fast nur mit Bildern diese Fragen: Auf dem Schulhof, im Schwimmbad, bei der Fastnacht, aber auch bei Familienkonflikten sowie kulturellen und gesellschaftlichen Problemen.

Kinderrechte gehörten in den Alltag, betonte die Geschäftsführerin des Kinderschutzbunds Mainz, Katharina Gutsch. Jedes Kind habe das Recht, gesehen, gehört und ernst genommen zu werden. Dieses Wimmelbuch mache kindgerecht und spielerisch die Kinderrechte begreifbar, sagte die rheinland-pfälzische Familienministerin Katharina Binz (Grüne). So könnten Kinder schon früh verstehen, warum diese so wichtig sind und ihre Rechte mutig einfordern.

Im Eifelbildverlag in Daun wird das Wimmelbuch herausgegeben. Nach Angaben von Verlagsleiter Sven Nieder befasst sich bundesweit erstmals ein Wimmelbuch mit den Kinderrechten. Die Illustrationen stammen von Mele Brink. Die Bilder behandelten zwar die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz. Die dargestellten Themen seien aber auf jede Stadt übertragbar, sagte Nieder.