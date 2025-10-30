Auf der Autobahn 48 kam es zu einem Unfall mit einer Wildschweinrotte. Ein Auto kollidierte mit den Tieren, verletzt wurde niemand.

Höhr-Grenzhausen (dpa/lrs) - Auf der Autobahn 48 ist es in der Nähe von Koblenz in den frühen Morgenstunden zu einem Wildunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte ein Autofahrer bei Höhr-Grenzhausen mit einer Wildschweinrotte.

Der Fahrer blieb dabei laut Polizeiinformationen unverletzt. Aufgrund des Trümmerfeldes blieb die eine Fahrtrichtung vorübergehend voll gesperrt. Inzwischen sei die Strecke aber wieder frei, bestätigte eine Sprecherin der Autobahnpolizei am Vormittag.