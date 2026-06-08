Aufnahmen vom Biberdamm: Ein Fischotter vor der Wildtierkamera begeistert Naturfreunde. Was bedeutet das für die Artenvielfalt?

Alzey-Worms (dpa/lrs) – Im Landkreis Alzey-Worms ist erstmals ein Eurasischer Fischotter in einem bekannten Biberrevier auf einer Wildtierkamera erfasst worden. Wie die Stiftung Natur und Umwelt (SNU) Rheinland-Pfalz mitteilte, wurde das Tier auf einem Biberdamm an einem renaturierten Gewässer gefilmt.

Der Nachweis zeige, dass sich die naturnahe Gestaltung von Gewässern lohne und Arten wie dem Fischotter die Rückkehr ermögliche, sagte die SNU-Vorstandsvorsitzende und rheinland-pfälzische Umweltministerin Christine Schneider (CDU).

Im Rahmen des Projekts «Otterland Rheinland-Pfalz» seien in den vergangenen Monaten bereits mehrere Hinweise auf die Rückkehr der Art gesammelt worden, etwa durch Artenspürhunde. Das Projekt ist Teil des bundesweiten Vorhabens «Deutschland wieder Otterland».