Wildschweine sorgen für Aufruhr – Jäger erlegen Tiere

Eine Wildschweinrotte sorgt für Aufregung unter den Einwohnern in einem Dorf im Landkreis Germersheim. Die Polizei tut sich mit den herumlaufenden Tieren schwer. Die richten einigen Schaden an.

Hatzenbühl (dpa/lrs) – Eine Wildschweinrotte mit etwa zehn Tieren hat in Hatzenbühl im Landkreis Germersheim für Aufruhr unter den Anwohnerinnen und Anwohnern gesorgt. Die Wildschweine hätten sich verlaufen und seien «aggressiv» über mehrere Straßen gelaufen, teilte die Polizei mit. Vier Tiere seien später von beauftragten Jägern erlegt worden.

Etliche Anwohner hatten die Polizei telefonisch alarmiert. Die Beamten seien dann ausgerückt, um die Gefahr zu minimieren und die Wildschweine in einen Wald zu locken. Das gelang den Polizisten jedoch nicht vollständig. Die Tiere hätten sich verschanzt, auf ihrer Flucht Autos gestreift und seien mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Vier der zehn Tiere seien dann später in zwei Höfen von Jägern getötet worden.