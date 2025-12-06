Wildschwein läuft durch Ort und stößt Menschen um

Ein verletztes Wildschwein lief in Rheinland-Pfalz durch den Ort Unkel und soll mehrere Passanten angegriffen haben. Die Polizei griff ein.

Unkel (dpa) – Ein Wildschwein hat in Unkel (Neuwied) in Rheinland-Pfalz für einen Polizeieinsatz gesorgt. Mehrere Anrufer hätten am Nachmittag ein aggressives und verletztes Wildschwein gemeldet, das durch die Gemeinde gelaufen sei, teilte die Polizei am Abend mit. Das ausgewachsene Tier habe mehrere Passanten angegriffen und diese teilweise umgestoßen.

Schließlich sei das Tier von einer Anwohnerin in einem umzäunten Gelände gesichtet worden. Polizisten hätten das Wildschwein mit den zuvor kontaktierten Jagdausübungsberechtigten lokalisiert und waidgerecht erlegt. Verletzt wurde niemand, es entstand auch kein Sachschaden.