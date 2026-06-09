Erneut stehen die Züge der Saarbahn-Linie S1 still: Am Mittwoch ruft die GDL zum Warnstreik auf – Fahrgäste müssen 24 Stunden auf den Schienenverkehr verzichten.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei der Saarbahn wird am Mittwoch erneut gestreikt. Die Saarbahn-Linie S1 zwischen Lebach und Saargemünd falle wegen des Warnstreiks für 24 Stunden komplett aus, teilte die Saarbahn in Saarbrücken mit. Der Busverkehr sei nicht betroffen. Der Ausstand beginnt demnach am Mittwoch um 3.20 Uhr, am Donnerstag soll der Linienverkehr mit Betriebsbeginn wieder normal laufen. Ein Schienenersatzverkehr ist für die Zeit des Warnstreiks nicht vorgesehen.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) habe kurzfristig zu diesem dritten Streik aufgerufen. Erst Ende vergangener Woche waren Beschäftigte bei der Saarbahn in den Ausstand gegangen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen, die nach Angaben der Arbeitgeber am 25. Juni fortgesetzt werden sollen.