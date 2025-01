Wieder trübes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach (dpa/lrs) – Nach einem teils sonnigen Wochenende müssen Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder mit trübem Winterwetter und Nebel rechnen. Zwischendurch klart es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge aber auf. Die Wetterbehörde rechnet noch in der Nacht zum Montag mit neuen Nebelfeldern, die sich in den Bundesländern ausbreiten.

Am Montag wird es zwar teils sonnig, teils hält das Grau aber an. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 4 Grad, in der Nacht zum Dienstag können die Temperaturen dem DWD zufolge auf bis zu minus 5 Grad zurückgehen, in den Bergen gar auf bis zu minus 7 Grad. Mit stellenweiser Glätte sei zu rechnen.



Auch am Dienstag bleibt es wohl zunächst grau – vielfach wird es stark bewölkt, teils neblig-trüb. Im Tagesverlauf wird das Wetter heiter bis sonnig. In einigen Flussniederungen halte zäher Hochnebel allerdings den ganzen Tag über an. Der Regen bleibt der Vorhersage zufolge dafür wohl meist aus, die Temperaturen erreichen maximal 6 Grad.



Der Mittwoch beginnt laut DWD erneut mit nebliger Trübe, sonst wird es wechselnd bewölkt. Aber auch die Sonne könne sich blicken lassen – bevor sich die Wolken verdichteten. Zum Abend soll demnach im Westen leichter Regen aufkommen, in der Nacht wird sich dieser wohl bis in den Osten ausweiten. Immerhin seien am Mittwoch zwischen zwei und sieben Grad möglich.