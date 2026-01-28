Ermittlungen laufen
Wieder Reizgas in «Brennpunktschule» – Zwei Tatverdächtige
Großeinsatz 2025 an Ludwigshafener Schule nach Messeralarm
Großeinsatz 2025 an Ludwigshafener Schule nach Messeralarm
Wolfgang Jung. DPA

Erneut rücken Rettungskräfte wegen eines Alarms in Ludwigshafen aus. Der Ort ist bereits von mehreren Einsätzen bekannt. Diesmal hat die Polizei zwei mögliche Täter im Blick.

Lesezeit 1 Minute

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Nach dem dritten Reizgas-Vorfall an der Karolina-Burger-Realschule plus in Ludwigshafen innerhalb von drei Tagen hat die Polizei zwei Tatverdächtige ausgemacht. «Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen» seien ein 14- und ein 15-Jähriger in den Fokus der Sicherheitskräfte geraten, teilten die Behörden in der zweitgrößten Stadt des Bundeslandes mit. «Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.»

Heute waren erneut Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu der Schule gerufen worden, nachdem Reizgas im Gebäude versprüht worden war. «Zwei Schüler klagten über Atembeschwerden und wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in Krankenhäuser gebracht», teilte die Polizei mit.

Die Schule ist wiederholt in die Schlagzeilen geraten. Erst im Oktober kam es zu einem Großeinsatz der Polizei, das Gebäude wurde geräumt und durchsucht. Zeugen hatten eine bewaffnete Person gemeldet, gefunden wurde nichts. Im Mai soll eine Schülerin mit einem Messer auf eine Lehrerin losgegangen sein. Innen- und Bildungsministerium hatten vergangene Woche mehr Polizeipräsenz in «Brennpunktschulen» angekündigt, in denen es solche Vorkommnisse gab.

© dpa-infocom, dpa:260128-930-609515/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten