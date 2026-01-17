Nach Sonnenschein und milden Temperaturen wird es in den nächsten Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder winterlicher. Wann gibt es wieder mehr Sonnenschein?

Mainz (dpa/lrs) – Nach ein paar milden Tagen wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den nächsten Tagen wieder etwas winterlicher. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sinken die Temperaturen allmählich, außerdem wird es oft neblig-trüb. Teils soll aber auch die Sonne durchblicken.

Der Samstag wird den Experten zufolge bei wechselnder Bewölkung und teils sogar heiterem Wetter noch mild – mit Höchsttemperaturen bis zu zehn Grad. In der Nacht zum Sonntag sollen sich dann Nebel oder Hochnebel bilden können, örtlich könne die Nebelnässe auch für Glätte sorgen.

Viel Nebel und maximal sechs Grad

Der Sonntag bleibt laut DWD dann oft ganztägig neblig-trüb und es wird wieder kälter: Maximal ein bis sechs Grad erwarten die Meteorologen. Am Montag soll sich der Nebel zunächst nur zäh auflösen. Nur teilweise soll das Wetter im Verlauf auch auflockern und heiter werden. Aber: Es bleibt den Angaben nach verbreitet trocken.



Am Dienstag können sich die Menschen wieder über mehr Sonnenschein freuen, es wird laut DWD heiter bis sonnig und nur örtlich ganztägig trüb. Der Sonnenschein bringt auch etwas höhere Temperaturen mit sich, die Höchstwerte sollen zwischen zwei und sieben Grad liegen. Die Nacht zum Mittwoch bleibe dann teils klar, im Verlauf könne sich aus dem Südwesten erneut Nebel oder Hochnebel ausbreiten. Örtlich könne es glatt werden.