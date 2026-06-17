Es gibt etliche Hilfsangebote für Mütter in Not. Es kommt aber auch vor, dass Säuglinge in Babyklappen anonym abgegeben werden.

Mainz/Trier (dpa/lrs) – Babyfenster oder Babyklappen sind als letzter Ausweg für verzweifelte Mütter gedacht. Es kann verschiedene Gründe geben, warum Frauen ihr Kind abgeben: verdrängte Schwangerschaft, Überforderung, Vergewaltigung oder Gewalt in der Familie.

Laut rheinland-pfälzischem Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend sind in den Babyfenstern oder Babykörben im Land von 2000 bis 2018 insgesamt 46 Säuglinge abgelegt worden. Im Berichtszeitraum 2019 bis 2023 waren es demnach insgesamt zwölf Kinder. Aktuellere Zahlen gibt es nicht.

Möglich ist auch eine anonyme Geburt

In Rheinland-Pfalz gibt es mehrere Babyklappen, darunter in Trier, Mainz, Koblenz und Kaiserslautern. In Trier beispielsweise wurde in den Jahren 2019, 2020 und 2022 jeweils ein Kind abgelegt. Die Kinder konnten direkt in Adoptionspflegefamilien vermittelt werden.

Es gebe auch die Möglichkeit der anonymen Geburt, sagte die Seniorleiterin des Ruländer Hofs der Vereinigten Hospitien in Trier, Manuela Zupan. Das sei eine für Mutter und Kind sicherere Variante, weil die Entbindung unter ärztlicher Betreuung stattfinde. Nach der Geburt könne die Mutter das Kind dort zurücklassen.

Bewegender Fall in Trier

Am vergangenen Samstag soll eine 21 Jahre alte Mutter ihr drei Tage altes Baby in einem Trierer Park ausgesetzt haben. Zeugen hatten den männlichen Säugling im Gebüsch bemerkt und sich um ihn gekümmert, bis die Polizei eintraf. Dem Baby ging es den Angaben zufolge gut.

Die Kindsmutter sitzt in Untersuchungshaft – wegen des Verdachts der versuchten Aussetzung in Tateinheit mit versuchtem Totschlag. Die Ermittlungen dauern an.