Wenn es kalt und glatt ist, sorgt er für sichere Straßen: der Winterdienst des Landesbetriebs für Straßenbau. Was der Stand der Vorbereitungen ist.

Neunkirchen (dpa/lrs) – Der Winterdienst im Saarland ist für Eis und Straßenglätte gerüstet: Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) habe bis zu 11.500 Tonnen Streusalz und 1,2 Millionen Liter Salzlösung für die Wintersaison eingelagert, teilte der Landesbetrieb in Neunkirchen mit.

Knapp 200 Mitarbeiter und 13 winterdiensttaugliche Fahrzeuge werden demnach in den nächsten Monaten im Einsatz sein. Die Straßenmeistereien Völklingen (Standort Sulzbach), Rohrbach, St. Wendel und Merzig sowie die Zentralmeisterei Lebach könnten zur Unterstützung auf weitere Fahrzeuge privater Unternehmen zurückgreifen.

Im vergangenen Winter wurden 10.900 Tonnen Streusalz für Bundes- und Landesstraßen gebraucht. In der Saison 2024/2025 waren es 9.500 Tonnen, wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion hervorgeht.

Im Saarland wird «Feuchtsalz» gestreut

Als Streumittel setzt der LfS Natriumchlorid ein. Es wird vor dem Ausbringen mit Salzlösung (Sole) angefeuchtet und als sogenanntes «Feuchtsalz» gestreut. Dadurch lasse sich das Salz gezielter einsetzen und erziele auch bei kleineren Mengen eine gute Wirkung, teilte der Landesbetrieb mit.

Der LfS habe an den Standorten Merzig und Rohrbach zwei eigene Sole-Herstellungsanlagen. Die neu gebaute Straßenmeisterei Völklingen, die 2027 in Betrieb gehe, bekomme auch eine eigene Anlage zur Sole-Herstellung. Im vergangenen Winter wurden 3.800 Tonnen Sole verbraucht.

Der Landesbetrieb ist für knapp 300 Kilometer Bundesstraßen und gut 1.400 Kilometer Landstraßen zuständig.