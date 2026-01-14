Nach wie vor kämpft das katholische Bistum Trier darum, seine Haushaltslage zu verbessern. Was Schulen und Freiflächen damit zu tun haben.

Trier (dpa/lrs) – Die Einführung eines freiwilligen Elternbeitrags an Schulen des Bistums Trier könnte nach ersten Schätzungen rund 1,2 Millionen Euro im Jahr einbringen. «Wir gehen davon aus, dass die Akzeptanz der Maßnahme mit der Zeit steigen wird», teilte der Leitende Direktor Andreas Trogsch bei der Vorstellung des Haushaltsplans für 2026 mit.

«Das Interesse daran, Kinder an unseren kirchlichen Schulen anzumelden, ist nach wie vor ungebrochen groß.» Wegen seines Sparkurses plant das Bistum Trier für 15 Schulen die Einführung eines freiwilligen Elternbeitrags ab dem Schuljahr 2026/2027. Die Resonanz der Eltern darauf sei mehrheitlich positiv gewesen, sagte Trogsch. Insgesamt hat das Bistum 20 Schulen.

Das Bistum bemühe sich auch in anderen Bereichen, seine Einnahmen zu erhöhen. So sei die Nachfrage nach Kirchenland für Solar- und Windparks sowie Batteriespeicher weiterhin hoch. Das sichere den Kirchengemeinden langfristige Pachteinnahmen, hieß es.

Harter Sparkurs bleibt

Aufgrund sinkender Kirchensteuer und knapper Kassen hat 2021 ein Haushaltssicherungsprozess im Bistum Trier begonnen – mit mehr als 150 Einsparmaßnahmen in allen Bereichen. Ziel sei es, in den kommenden Jahren die Ausgaben um rund 100 Millionen Euro zu senken, sagte Trogsch.

Die strikte Umsetzung des Sparkurses sei weiter notwendig, «um sich einer stabilen schwarzen Null im Verwaltungsergebnis zu nähern». 2026 werde beim Jahresergebnis mit einem Defizit von 5,7 Millionen Euro gerechnet. Zum Bistum Trier gehören gut 1,1 Millionen Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland.