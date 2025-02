Wie sicher ist es auf den rheinland-pfälzischen Straßen?

Mainz (dpa/lrs) – Wie viele Unfälle wurden auf den Straßen in Rheinland-Pfalz gezählt? Ist die Zahl der Todesopfer im Verkehr erneut gesunken? Zusammen mit Polizeiinspekteur Friedel Durben stellt Innenminister Michael Ebling (SPD) am Dienstag (9.45 Uhr) in Mainz die Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2024 vor.

Im Jahr zuvor hatten 134 Menschen auf den Straßen im Land ihr Leben verloren. Das waren fünf Todesopfer weniger als im Vorjahr. Insgesamt wurden 141.043 Unfälle in Rheinland-Pfalz registriert. Dabei verunglückten 17.858 Menschen.