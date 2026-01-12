Wie kann dem Wald geholfen werden?

Der Klimawandel macht den Bäumen zu schaffen. Nach dem jüngsten Waldzustandsbericht geht es dem Wald zwar etwas besser, viele Bäume sind aber weiterhin geschädigt.

Mainz (dpa/lrs) – Wie kann der Wald in Rheinland-Pfalz gestärkt und erhalten werden? Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) stellt dazu heute in Mainz (9.30 Uhr) die Ergebnisse des Forschungsprogramms Klimawald 2100 vor. Dabei geht es vorrangig um den Wasserrückhalt, den Umgang mit Buchen, die Artenvielfalt auf Störungsflächen sowie die Kommunikation über die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald.

Die Landesregierung hatte die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft mit dem Forschungsprogramm beauftragt, um Waldbesitzenden Orientierung für das Management klimagestresster Wälder zu geben.