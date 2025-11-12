Wie kam es zur Explosion in dem Haus in Bad Kreuznach?

Teile des Gebäudes stürzen ein. Ein 31-Jähriger kommt schwerst verletzt in ein Krankenhaus. Der Mann kann noch nichts zu den Umständen sagen.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Die Ursache der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach ist weiter unklar. Das Gebäude sei noch einsturzgefährdet, teilte die Polizei mit. Der schwerst verletzte 31 Jahre alte Bewohner einer Wohnung im Erdgeschoss des Hauses sei in einer Spezialklinik und könne derzeit keine Angaben zu den Umständen des Feuers machen.

Die Explosion hatte sich am Samstagabend in der Erdgeschosswohnung des 31-Jährigen ereignet. Aufgrund der Explosion stürzten Teile des Gebäudes ein. Zwei weitere Hausbewohner waren mit leichteren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Zur Höhe des Schadens gibt es bislang keine Angaben.